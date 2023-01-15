Р. Ротенберг вручил Валерию Брагину высшую награду ФХР

Вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Амуром» (3:1) вручил Валерию Брагину высшую награду ФХР — почётный знак «За верность хоккею».
«Сегодня после матча вручили Валерию Николаевичу Брагину высшую награду ФХР – почётный знак «За верность хоккею». Он как никто другой достоин этой награды! Валерий Николаевич воспитал не одно поколение игроков, много добился как тренер, выиграл золото МЧМ и вообще сделал очень много для нашего хоккея. Безмерно уважаю Валерия Николаевича! Мои искренние поздравления!» — написал Ротенберг на своей странице в социальной сети.
Фото: Страница Романа Ротенберга в социальной сети
Фото: Страница Романа Ротенберга в социальной сети
Напомним, в январе 2022 года Брагин покинул пост главного тренера СКА, его место занял Ротенберг. В середине июля стало известно, что Брагин стал советником Ротенберга.
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