Шипачёв поздравил Вовченко с выходом на первое место по очкам за «Северсталь» в КХЛ
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв поздравил форварда «Северстали» Даниила Вовченко с выходом на первое место по очкам за череповецкий клуб в КХЛ.
«Поздравляю, Даниил! Отличный результат. Продолжай в том же духе!» — написал Шипачёв на своей странице в социальной сети.
Напомним, в сегодняшнем матче с ЦСКА (2:4) Вовченко забросил шайбу на 14-й минуте встречи. Таким образом, Даниил набрал 203-е очко за «Северсталь» и стал рекордсменом клуба по очкам в КХЛ, обогнав Шипачёва (202 очка).
Всего в текущем сезоне Вовченко сыграл за череповчан 48 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 12 результативных передач с показателем полезности «-15».
«Северсталь» находится на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко.
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