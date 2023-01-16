Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в игре с «Монреалем», у Шестёркина 29 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

За «Монреаль» забивали Кирби Дак и Коул Кофилд. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

В составе «Рейнджерс» отличился российский нападающий Артемий Панарин. Форвард Виталий Кравцов не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 29 сейвов.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». «Монреаль», в свою очередь, сыграет с «Виннипег Джетс». Матчи пройдут 17 и 18 января соответственно.