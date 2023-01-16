Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в игре с «Монреалем», у Шестёркина 29 сейвов
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
За «Монреаль» забивали Кирби Дак и Коул Кофилд. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.
В составе «Рейнджерс» отличился российский нападающий Артемий Панарин. Форвард Виталий Кравцов не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 29 сейвов.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». «Монреаль», в свою очередь, сыграет с «Виннипег Джетс». Матчи пройдут 17 и 18 января соответственно.
Комментарии
- 16 января 2023
-
03:57
-
03:48
-
03:32
-
02:42
-
01:42
- 15 января 2023
-
23:45
-
23:30
-
23:08
-
22:47
-
22:33
-
22:21
-
22:09
-
22:02
-
21:35
-
21:27
-
21:06
-
20:57
-
20:52
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:28
-
20:11
-
20:07
-
19:56
-
19:51
-
19:46
-
19:36
-
19:34
-
19:34
-
19:13
-
19:09
-
19:01
-
18:42
-
18:23
Партнерский контент