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Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в игре с «Монреалем», у Шестёркина 29 сейвов

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в игре с «Монреалем», у Шестёркина 29 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

За «Монреаль» забивали Кирби Дак и Коул Кофилд. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

В составе «Рейнджерс» отличился российский нападающий Артемий Панарин. Форвард Виталий Кравцов не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 29 сейвов.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». «Монреаль», в свою очередь, сыграет с «Виннипег Джетс». Матчи пройдут 17 и 18 января соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2023, понедельник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дак (Дворак, Кофилд) – 24:54 (5x4)   1:1 Панарин (Хитил, Миллер) – 36:03 (6x5)   1:2 Кофилд (Судзуки, Армиа) – 48:56 (5x5)
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