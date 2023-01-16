Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барыс — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

2 голевые передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» одержать победу в матче с «Каролиной»

2 голевые передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» одержать победу в матче с «Каролиной»
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов. Основное время матча закончилось со счётом 3:3.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Итан Бир, Джей Ти Миллер и Брок Бёзер. За хозяев отличились Пол Штястны, Джордан Мартинук, Себастьян Ахо.

Российские нападающие Андрей Кузьменко и Андрей Свечников принимали участие в данной игре. Кузьменко оформил две голевые передачи, Свечников — одну. Игроки также реализовали по буллиту в послематчевой серии.

«Ванкувер» одержал первую победу за 5 матчей и идёт на данный момент на 12-й строчке в таблице Западной конференции с 39 очками в 43 играх, «Каролина Харрикейнз» располагается на второй позиции Восточной конференции с 62 очками, при этом также проведя 44 игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2023, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Штястны (Свечников, де Хаан) – 02:25 (5x5)   2:0 Мартинук (Славин) – 19:26 (5x5)   2:1 Бир (Кузьменко, Студничка) – 37:52 (5x5)   2:2 Миллер (Хьюз) – 47:35 (5x5)   3:2 Ахо (Терявяйнен, Славин) – 57:08 (5x5)   3:3 Бёзер (Хорват, Кузьменко) – 59:43 (6x5)   3:4 Петтерссон – 65:00
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023