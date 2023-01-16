2 голевые передачи Кузьменко помогли «Ванкуверу» одержать победу в матче с «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов. Основное время матча закончилось со счётом 3:3.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Итан Бир, Джей Ти Миллер и Брок Бёзер. За хозяев отличились Пол Штястны, Джордан Мартинук, Себастьян Ахо.
Российские нападающие Андрей Кузьменко и Андрей Свечников принимали участие в данной игре. Кузьменко оформил две голевые передачи, Свечников — одну. Игроки также реализовали по буллиту в послематчевой серии.
«Ванкувер» одержал первую победу за 5 матчей и идёт на данный момент на 12-й строчке в таблице Западной конференции с 39 очками в 43 играх, «Каролина Харрикейнз» располагается на второй позиции Восточной конференции с 62 очками, при этом также проведя 44 игры.
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