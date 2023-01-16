Кочетков в ярости ударил клюшкой о ворота после пропущенного победного буллита. Видео

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков не смог сдержать эмоций после пропущенного буллита в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (3:3, 1:2 – по буллитам).

Решающий бросок в серии исполнял форвард гостей Элиас Петтерссон. Шведский нападающий повторил трюк Петера Форсберга и привёл в ярость Петра Кочеткова. Российский вратарь разломал клюшку о ворота и очень злым покинул лёд.

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«Ванкувер» одержал первую победу за 5 матчей и идёт на данный момент на 12-й строчке в таблице Западной конференции с 39 очками. «Каролина Харрикейнз» располагается на второй позиции Восточной конференции с 62 очками.