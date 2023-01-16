Ротенберг — 3-й тренер СКА по проценту побед в плей-офф с 10+ матчами

Главный тренер СКА Роман Ротенберг является третьим тренером в истории команды по проценту одержанных в плей-офф побед с 10 и более матчами, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

У 41-летнего специалиста в 16 матчах 11 побед (68,75%). По этому показателю Ротенберг уступает Вячеславу Быкову, у которого в 22 матчах 16 побед (72,73%) и Олегу Знарку (33 матча и 26 побед, 78,79%).

Напомним, накануне после победы над хабаровским «Амуром» (3:1) санкт-петербургский клуб первым в текущем сезоне вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В текущем сезоне СКА за 52 матча одержал 40 побед при 12 поражениях, набрал 84 очка и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.