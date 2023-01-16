Кузьменко — второй игрок «Ванкувера» по количеству очков в дебютных 42 матчах в НХЛ

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов. Основное время матча закончилось со счётом 3:3.

Российский нападающий Андрей Кузьменко в этом матче оформил две голевые передачи. Таким образом, 26-летний форвард набрал 38 очков в своих дебютных 42 матчах в НХЛ. По этому показателю, Андрей занимает второе место в истории «костаток», уступая Элиасу Петтерссону, который за этот отрезок набрал 46 очков, сообщает «твиттер» StatsCentre.

«Ванкувер» одержал первую победу за пять матчей и занимает 12-ю строчку в таблице Западной конференции с 39 очками в 43 играх.