Коваленко: странно, что сезон КХЛ завершится к маю, и страна будет без хоккея 4 месяца

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил календарь КХЛ и заявил, что в следующем сезоне необходима его реформа.
«Вместе с Игорем Николаевичем [Ларионовым] не совсем понимаю, почему в сезон, в котором нас отрезали от чемпионата мира, мы не внесли никаких оперативных изменений. Однозначно могли пойти по пути НХЛ — расширить чемпионат до 82 матчей и начать плей-офф в середине весны, чтобы к концу мая или к началу июня определить обладателя Кубка Гагарина.
А теперь мы получаем странную картину, когда наш сезон завершится к маю, и страна четыре месяца будет сидеть без хоккея. Да, в конце весны пройдёт чемпионат мира без России, но вряд ли у нас он кому-то будет интересен.
Кстати, это же мы увидели в новогодние дни. Молодёжный чемпионат мира в Канаде получился интересным и насыщенным, особенно медальные матчи, ушедшие в овертаймы. Но каким бы ни был его уровень, российскому зрителю он оказался не интересен без нашей команды.
Понятно, что в этом сезоне уже поздно идти на реформу календаря. Но в следующем году, мне кажется, мы обязаны попробовать. Вряди ли нас в ближайшее время ИИХФ вернёт на мировую арену, поэтому ещё один сезон на эксперименты у нас есть.
Более того, если в ИИХФ увидят, что КХЛ пошла на реформу своего сезона, и перезапуск российского хоккея состоялся, то хоккейная политика Европы по отношению к нашей стране станет другой. У меня есть знакомые в Чехии, других странах, все понимают, что без России мировой хоккей многое теряет. Поэтому чем лучше наша игра и наша лига будут себя чувствовать внутри страны, тем быстрее вернемся на мировую арену», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.
Напомним, ранее Игорь Ларионов заявил, что количество матчей в КХЛ нужно увеличить, но при этом сократить или вообще отменить летние предсезонные сборы команд.
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