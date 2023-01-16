В возрасте 52 лет умер Джино Оджик — экс-тафгай и «телохранитель» Павла Буре

Бывший канадский форвард ряда клубов Национальной хоккейной лиги Джино Оджик умер в возрасте 52 лет, сообщает пресс-служба «Ванкувер Кэнакс».

Причиной смерти стал сердечный приступ. В 2014 году у Оджика была диагностирована неизлечимая болезнь – амилоидоз (нарушение белкового обмена). Её следствием являются аномальные белковые отложения в сердце.

«Джино был любимцем болельщиков с самого момента прихода в «Кэнакс». Он вкладывал свои душу и сердце в каждую проведенную на льду смену, а также вдохновил многих и стал воплощением того, что значит быть канадцем. Он был моим близким другом, я мог обратиться к нему за советом и поддержкой. Его будет очень не хватать», — сказал владелец «Ванкувера» Франческо Акилини.

Джино Оджик выступал за «Кэнакс» с 1990 по 1998 годы. В этот период он был одноклубником российского форварда Павла Буре. Оджик выполнял функции тафгая и имел прозвище личного «телохранителя» Буре.