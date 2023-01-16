Североамериканский аналитик: «Каролина» отправит Кочеткова в АХЛ

Бывший вратарь клубов НХЛ, а ныне аналитик ESPN и TSN Кевин Уикс в своём «твиттере» сообщил, что «Каролина Харрикейнз» отправит российского голкипера Петра Кочеткова в АХЛ.
«Мне сказали, что «Каролина» отправит своего впечатляющего молодого вратаря Кочеткова в «Чикаго Вулвс», учитывая возвращение Фредерика Андерсена», – написал Уикс в «Твиттере».
14 января 2022 года сообщалось, что генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл склоняется к тому, чтобы оставить в основе трёх вратарей.
В текущем сезоне на счету Кочеткова 10 побед в 19 матчах с 91,3% отражённых бросков. Напомним, россиянин был признан лучшим новичком декабря в НХЛ. В восьми матчах месяца 23-летний Кочетков одержал семь побед, включая два «сухих» матча. Он отразил 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,63.
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