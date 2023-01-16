Вячеслав Быков вспомнил самый эмоциональный момент в период работы тренером сборной России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал о самом эмоциональном моменте в период работы в национальной команде.
«Самый эмоциональный момент во время работы в сборной России — это гол в овертайме в финале чемпионата мира — 2008. Это как шампанское 31 декабря открывать. Это такой момент… Меня даже сейчас до слёз пробрало. Такие моменты в жизни бывают нечасто, а когда они происходят — это спортивное счастье, апогей. Оно объединяет многих людей и команду под названием Россия.
Но в спорте часто бывает, что ты находишься и на другой стороне — побеждённого. Если вспомнить 2007 год, когда была бронза с горчинкой. Не скажу, что это досада, ведь совершённый труд был оценён. Да, мы не смогли завоевать золото из-за ошибки и из-за того, что соперник заставил нас ошибаться. Мы не смогли доставить удовольствие нашим болельщикам, да ещё и в Москве. Но мы не опустили руки и смогли воодушевить ребят на матч за бронзу так, как мы бы играли за золото. Если бы мы искали виновных, то и бронзу бы не смогли завоевать», — цитирует Быкова Legalbet.
Напомним, в 2008 году на чемпионате мира в Квебеке в год столетия ИИХФ сборная России в финальном матче в овертайме обыграла сборную Канады со счётом 5:4.
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