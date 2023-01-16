Фёдоров — об обменах ЦСКА: на рынке есть дефицит качественных игроков

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался об усилении команды перед дедлайном. Напомним, армейцы выменяли у «Авангарда» защитника Кристиана Яроша и форварда Владимира Брюквина. В омский клуб перешли защитники Богдан Киселевич и Дмитрий Алексеев.
«Насколько удовлетворены новичками? Конечно же, мы довольны. Это положительный фактор для нас. Можно сказать, игра покажет, есть определённые нюансы, над которыми мы работаем все вместе. Трансферное окно удалось. Я считаю, с приходом новых ребят мы получили хороших, здоровых игроков с определённым уровнем мастерства. Желаю ребятам, чтобы они как можно скорее адаптировались, поняли определённые требования и влились в команду.
Были ли пожелания по игрокам, которых не удалось взять? В нашем случае мы ориентированы на нашу команду, общались со всеми представителями нашего клуба, кто относится к селекционной работе, с начала тренировочного лагеря. Определённое желание высказывали, но не только ЦСКА работает на селекционном рынке, и есть некий дефицит качественных игроков. Но то, что мы просили взять ребят с характером, это не новость. Нам важно, чтобы наши игроки были с волей, с характером и, конечно, чтобы понимали, что ЦСКА — особенный клуб, мы тренируемся и играем только на победу. К этому можно добавить много слов о нашем любимом родном клубе, но то, что мы просили, мы получили. Все ребята волевые, с характером, со здоровьем. И, самое главное, мне кажется, они вливаются в команду с каждым днём и им становится понятнее, куда мы движемся и как хотим играть. И коллектив их очень хорошо принял», — цитирует Фёдорова сайт ЦСКА.
ЦСКА с 71 очком занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
- 16 января 2023
-
11:20
-
11:07
-
11:01
-
10:46
-
10:38
-
10:29
-
10:21
-
09:45
-
09:31
-
09:14
-
08:55
-
08:35
-
08:26
-
08:14
-
04:10
-
03:57
-
03:48
-
03:32
-
02:42
-
01:42
- 15 января 2023
-
23:45
-
23:30
-
23:08
-
22:47
-
22:33
-
22:21
-
22:09
-
22:02
-
21:35
-
21:27
-
21:06
-
20:57
-
20:52
-
20:45
-
20:39