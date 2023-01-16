Фёдоров — об обменах ЦСКА: на рынке есть дефицит качественных игроков

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался об усилении команды перед дедлайном. Напомним, армейцы выменяли у «Авангарда» защитника Кристиана Яроша и форварда Владимира Брюквина. В омский клуб перешли защитники Богдан Киселевич и Дмитрий Алексеев.

«Насколько удовлетворены новичками? Конечно же, мы довольны. Это положительный фактор для нас. Можно сказать, игра покажет, есть определённые нюансы, над которыми мы работаем все вместе. Трансферное окно удалось. Я считаю, с приходом новых ребят мы получили хороших, здоровых игроков с определённым уровнем мастерства. Желаю ребятам, чтобы они как можно скорее адаптировались, поняли определённые требования и влились в команду.

Были ли пожелания по игрокам, которых не удалось взять? В нашем случае мы ориентированы на нашу команду, общались со всеми представителями нашего клуба, кто относится к селекционной работе, с начала тренировочного лагеря. Определённое желание высказывали, но не только ЦСКА работает на селекционном рынке, и есть некий дефицит качественных игроков. Но то, что мы просили взять ребят с характером, это не новость. Нам важно, чтобы наши игроки были с волей, с характером и, конечно, чтобы понимали, что ЦСКА — особенный клуб, мы тренируемся и играем только на победу. К этому можно добавить много слов о нашем любимом родном клубе, но то, что мы просили, мы получили. Все ребята волевые, с характером, со здоровьем. И, самое главное, мне кажется, они вливаются в команду с каждым днём и им становится понятнее, куда мы движемся и как хотим играть. И коллектив их очень хорошо принял», — цитирует Фёдорова сайт ЦСКА.

ЦСКА с 71 очком занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.