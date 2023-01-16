Андрей Назаров отреагировал на смерть известного канадского тафгая НХЛ, охранявшего Буре

Известный хоккейный тренер, первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал смерть известного канадского тафгая Джино Оджика.

«Конечно, я знал Джино Оджика. Это был великолепный канадский боец с сильным ударом и стальным кулаком. По сути, Джино стал личным охранником у моего хорошего товарища Паши Буре, защищал его на льду. Оджик считался любимцем всех женщин Канады на тот период.



Помню одну историю. Мой «Сан-Хосе», за который я тогда выступал, крупно выигрывал у «Ванкувера». По идее, Джино должен был срубить с меня «шапку», но, на мою удачу, наши с ним смены тогда не пересеклись. Оджик был уже профессиональным и опытным бойцом, а я совсем молодым парнем. К бою на тот момент я был не готов. После игры мы тепло пообщались с Джино и Пашей, посмеялись.



Что ещё могу сказать про Оджика? Весёлый и классный парень, один из лучших тафгаев 90-х, когда в НХЛ, по сути, официально существовал институт тафгаев. Со своей харизмой и запоминающимся поведением. Жаль, что такие люди уходят, приношу свои соболезнования», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.