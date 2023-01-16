Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров отреагировал на смерть известного канадского тафгая НХЛ, охранявшего Буре

Андрей Назаров отреагировал на смерть известного канадского тафгая НХЛ, охранявшего Буре
Комментарии

Известный хоккейный тренер, первый российский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал смерть известного канадского тафгая Джино Оджика.

«Конечно, я знал Джино Оджика. Это был великолепный канадский боец с сильным ударом и стальным кулаком. По сути, Джино стал личным охранником у моего хорошего товарища Паши Буре, защищал его на льду. Оджик считался любимцем всех женщин Канады на тот период.

Помню одну историю. Мой «Сан-Хосе», за который я тогда выступал, крупно выигрывал у «Ванкувера». По идее, Джино должен был срубить с меня «шапку», но, на мою удачу, наши с ним смены тогда не пересеклись. Оджик был уже профессиональным и опытным бойцом, а я совсем молодым парнем. К бою на тот момент я был не готов. После игры мы тепло пообщались с Джино и Пашей, посмеялись.

Что ещё могу сказать про Оджика? Весёлый и классный парень, один из лучших тафгаев 90-х, когда в НХЛ, по сути, официально существовал институт тафгаев. Со своей харизмой и запоминающимся поведением. Жаль, что такие люди уходят, приношу свои соболезнования», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Новость по теме
В возрасте 52 лет умер Джино Оджик — экс-тафгай и «телохранитель» Павла Буре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023