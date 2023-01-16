У двукратного чемпиона мира Александра Сёмина родился третий сын

У двукратного чемпиона мира, обладателя Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Александра Сёмина родился третий сын, сообщает его супруга Алёна на своей странице в социальной сети.
Напомним, у 38-летнего бывшего форварда 19 августа 2015 года родился сын Александр, а в декабре 2017 года в США родился второй сын Даниил.
В конце сентября 2022 года Сёмин был назначен на должность президентом хоккейного клуба «Сокол» Красноярск, воспитанником которого он является.
Александр в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Всего в лиге он сыграл 650 матчей, в которых забросил 239 шайб и отдал 278 результативных передач, набрав в общей сложности 517 очков.
В составе национальной команды России Сёмин становился чемпионом мира в 2008 и 2012 годах.
- 16 января 2023
-
11:20
-
11:07
-
11:01
-
10:46
-
10:38
-
10:29
-
10:21
-
09:45
-
09:31
-
09:14
-
08:55
-
08:35
-
08:26
-
08:14
-
04:10
-
03:57
-
03:48
-
03:32
-
02:42
-
01:42
- 15 января 2023
-
23:45
-
23:30
-
23:08
-
22:47
-
22:33
-
22:21
-
22:09
-
22:02
-
21:35
-
21:27
-
21:06
-
20:57
-
20:52
-
20:45
-
20:39