У двукратного чемпиона мира Александра Сёмина родился третий сын

У двукратного чемпиона мира, обладателя Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Александра Сёмина родился третий сын, сообщает его супруга Алёна на своей странице в социальной сети.

Напомним, у 38-летнего бывшего форварда 19 августа 2015 года родился сын Александр, а в декабре 2017 года в США родился второй сын Даниил.

В конце сентября 2022 года Сёмин был назначен на должность президентом хоккейного клуба «Сокол» Красноярск, воспитанником которого он является.

Александр в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». Всего в лиге он сыграл 650 матчей, в которых забросил 239 шайб и отдал 278 результативных передач, набрав в общей сложности 517 очков.

В составе национальной команды России Сёмин становился чемпионом мира в 2008 и 2012 годах.