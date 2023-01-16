Аскаров пропустил пять шайб в матче АХЛ после возвращения из НХЛ

Вратарь «Милуоки Эдмиралс» Ярослав Аскаров пропустил пять шайб в матче регулярного чемпионата с «Техасом» (0:5). Это второй матч в АХЛ подряд, в котором Аскаров пропускает пять шайб.

В 23 матчах за «Эдмиралс» у Аскарова 13 побед при 90,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,76.

Напомним, 20-летний россиянин дебютировал в НХЛ 13 января, сыграв за «Нэшвилл» в матче с «Монреалем» (3:4).

Ярослав стал 10-м российским вратарём, выходившим на лёд в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером. Аскаров является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года, который проходил в Чехии.