Аскаров пропустил пять шайб в матче АХЛ после возвращения из НХЛ
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Вратарь «Милуоки Эдмиралс» Ярослав Аскаров пропустил пять шайб в матче регулярного чемпионата с «Техасом» (0:5). Это второй матч в АХЛ подряд, в котором Аскаров пропускает пять шайб.
В 23 матчах за «Эдмиралс» у Аскарова 13 побед при 90,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,76.
Напомним, 20-летний россиянин дебютировал в НХЛ 13 января, сыграв за «Нэшвилл» в матче с «Монреалем» (3:4).
Ярослав стал 10-м российским вратарём, выходившим на лёд в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
Уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером. Аскаров является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года, который проходил в Чехии.
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