Форвард «Сочи» Попов — о связке с Мичковым: «химия» на льду у нас определённо появилась

Автор победной шайбы в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:2) нападающий «Сочи» Сергей Попов поделился эмоциями после победы и рассказал об игре с форвардом Матвеем Мичковым.
«Вышли и бились. Мы уже матчей пять выходим с таким настроем, но нам немного не хватало до победы. И вот наконец-то вырвали её.
В чём заключаются причины такой продолжительной негативной серии? У нас молодая команда. В третьем периоде кто-то может начать нервничать, кто-то заигрывается… Но всё это опыт — будем учиться на своих ошибках.
Как сыгрались с Мичковым и в чём сильные стороны партнёра по звену? Хороший парень. Когда он пришёл, нас сразу поставили вместе. Мы много общаемся, обсуждаем наши действия, разбираем ошибки. «Химия» на льду у нас определённо появилась. Его сильное качество, я думаю, заключается в точном броске», — приводит слова Попова «Советский спорт».
Сергея Попова сегодня признали лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ. Хоккеист набрал 4 (2+2) очка в трёх матчах недели.
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