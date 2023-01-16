Гусев обошёл Ковальчука и установил рекорд СКА по количеству матчей с набранными очками
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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу со счётом 3:1 одержали армейцы.
В матче форвард армейцев Никита Гусев отметился результативной передачей в моменте с голом Дмитрия Яшкина. Таким образом, теперь на счету Гусева 235 матчей с набранными очками в составе СКА – это новый клубный рекорд, сообщает официальный сайт армейцев.
Гусев обошёл Илью Ковальчука, который в составе армейцев набирал очки за результативность в 234 встречах. В 117 играх Никита набирал по одному баллу, в 78 по два, в 28 по три, в 10 по четыре, также на его счету есть по одной игре с пятью и шестью очками.
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