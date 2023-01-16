Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гусев обошёл Ковальчука и установил рекорд СКА по количеству матчей с набранными очками

Гусев обошёл Ковальчука и установил рекорд СКА по количеству матчей с набранными очками
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу со счётом 3:1 одержали армейцы.

В матче форвард армейцев Никита Гусев отметился результативной передачей в моменте с голом Дмитрия Яшкина. Таким образом, теперь на счету Гусева 235 матчей с набранными очками в составе СКА – это новый клубный рекорд, сообщает официальный сайт армейцев.

Гусев обошёл Илью Ковальчука, который в составе армейцев набирал очки за результативность в 234 встречах. В 117 играх Никита набирал по одному баллу, в 78 по два, в 28 по три, в 10 по четыре, также на его счету есть по одной игре с пятью и шестью очками.

Новость по теме
Яшкин стал 3-м игроком в истории КХЛ, который забивал 30+ голов в 3 и более регулярках
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023