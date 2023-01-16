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Тревор Мёрфи побил рекорд результативности среди защитников «Сибири». Он держался 8 лет

Тревор Мёрфи побил рекорд результативности среди защитников «Сибири». Он держался 8 лет
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В эти минуты на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан) проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимает «Сибирь». К концу первого периода счёт 1:1.

На 18-й минуте новосибирцы, навязав прессинг в чужой зоне, отобрали шайбу у астанинцев. Защитник Тревор Мёрфи сделал наброс от синей линии, а Денис Голубев подправил шайбу в ворота. Таким образом, счёт стал 1:1.

Для Мёрфи это очко стало 34-м (8+26) в нынешнем сезоне. Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, канадский защитник побил клубный рекорд результативности для игроков своей позиции. На это ему понадобилось 47 матчей. Предыдущее достижение принадлежало Патрику Херсли, который в сезоне-2014/2015 набрал 33 (16+17) очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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