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«Миннесота» заключила новый контракт с 21-летним форвардом Болди. Сумма сделки — $ 49 млн

«Миннесота» заключила новый контракт с 21-летним форвардом Болди. Сумма сделки — $ 49 млн
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«Миннесота» заключила новое соглашение с американским форвардом Мэттом Болди, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что 21-летний нападающий подписал семилетний контракт, который вступит в силу по окончании текущего сезона. Соглашение будет действовать до конца чемпионата-2029/2030. Общая сумма сделки — $ 49 млн. В среднем за сезон Болди будет получать $ 7 млн.

Напомним, «дикари» задрафтовали американского форварда в 2019 году в первом раунде под общим 12-м номером. В нынешнем сезоне Болди принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач. С 29 очками нападающий является четвёртым бомбардиром «Миннесоты» в сезоне-2022/2023.

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