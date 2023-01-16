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«Авангард» всухую обыграл «Нефтехимик». Это девятая победа в 11 матчах

«Авангард» всухую обыграл «Нефтехимик». Это девятая победа в 11 матчах
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Грицюк (Толчинский) – 04:08 (5x4)   2:0 Найт – 09:56 (5x5)   3:0 Ткачёв (Буше, Береглазов) – 55:30 (5x5)

На пятой минуте Арсений Грицюк, реализовав численное большинство с передачи Сергея Толчинского, вывел «ястребов» вперёд. На 10-й минуте Корбан Найт удвоил преимущество омской команды. На 56-й минуте Владимир Ткачёв забросил третью шайбу в ворота гостей. Очки за результативные передачи получили Рид Буше и Алексей Береглазов. Шат-аут во встрече оформил Василий Демченко.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Сибирью», а «Авангард» примет «Металлург». Оба матча состоятся 18 января.

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