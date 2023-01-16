«Авангард» всухую обыграл «Нефтехимик». Это девятая победа в 11 матчах

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).
На пятой минуте Арсений Грицюк, реализовав численное большинство с передачи Сергея Толчинского, вывел «ястребов» вперёд. На 10-й минуте Корбан Найт удвоил преимущество омской команды. На 56-й минуте Владимир Ткачёв забросил третью шайбу в ворота гостей. Очки за результативные передачи получили Рид Буше и Алексей Береглазов. Шат-аут во встрече оформил Василий Демченко.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Сибирью», а «Авангард» примет «Металлург». Оба матча состоятся 18 января.
- 16 января 2023
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