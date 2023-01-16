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«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию поражений

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию поражений
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2023, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дроздов (Хмелевски, Шмелёв) – 20:48 (5x4)   1:1 Голдобин (Зернов) – 47:09 (5x5)   1:2 Майе (Лайпсик, Яковлев) – 49:01 (5x5)   1:3 Голдобин (Зернов) – 51:22 (5x5)   2:3 Кулёмин (Кадейкин, Шмелёв) – 53:01 (5x5)

Первый период прошёл без голов. На первой минуте второго игрового отрезка Иван Дроздов вывел уфимцев вперёд, реализовав большинство. На 48-й минуте Николай Голдобин сравнял счёт с передачи Дениса Зернова. Менее чем через две минуты Филипп Майе вывел магнитогорцев вперёд. Ещё через две минуты Голдобин снова отличился с передачи Зернова, забросив третью шайбу гостей. На 54-й минуте Николай Кулёмин сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Авангард» примет «Металлург». Оба матча состоятся 18 января.

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