«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию поражений

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1).
Первый период прошёл без голов. На первой минуте второго игрового отрезка Иван Дроздов вывел уфимцев вперёд, реализовав большинство. На 48-й минуте Николай Голдобин сравнял счёт с передачи Дениса Зернова. Менее чем через две минуты Филипп Майе вывел магнитогорцев вперёд. Ещё через две минуты Голдобин снова отличился с передачи Зернова, забросив третью шайбу гостей. На 54-й минуте Николай Кулёмин сократил отставание до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Авангард» примет «Металлург». Оба матча состоятся 18 января.
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