«Удаление, которого не было». Леонтьев — о первой пропущенной шайбе от «Авангарда»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с «Авангардом».
«Начало матча не задалось — удаление, которого не было: игрок «Авангарда» бьёт своего игрока, а нашего игрока удаляют. Реализация у соперника хорошая — 30%. Второй гол тоже совершенно ненужный. С пятака забили, и, конечно, совершенно в другом ключе пошёл матч.
У нас были моменты. И в первом периоде выходы «один в ноль», и в последующих отличные голевые моменты. Но не смогли пробить вратаря. А так парни сражались до конца. Мы в каждой встрече бьёмся и выжимаем всё из этих игр, но сегодня не получилось. Соперник был чуть удачливее, сильнее.
Трудно ли бороться в таком темпе, когда каждый матч — как игра плей-офф? Да я думаю, что и трудно, и интересно. Когда каждый матч тебя мотивирует, ты растёшь, прибавляешь и прогрессируешь. Такие матчи только закаляют и делают тебя сильнее. Всё хорошо, мы готовимся к каждой игре и стараемся побеждать. Каждый матч играем на положительный результат. А как по-другому, если ты хочешь расти как игрок, как спортсмен? Только так – в каждой встрече нужно биться, сражаться, доказывать своё «я», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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