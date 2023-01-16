Кравец: такие команды, как «Нефтехимик», где-то играют не по системе, а по реакции

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком».



«Очень трудными всегда получаются игры с такими командами, которые упираются, где-то, может быть, играют не по системе, а как получится, по реакции. Нужно в любой момент ждать каких-то изменений. Но в принципе мы так и настраивались на эту команду, что они будут бежать, бороться, толкаться, что будет непросто. Не всё получилось так, как хотелось. Но самое главное, что выиграли, забили хорошие голы, выстояли в меньшинстве. Василий (Демченко. — Прим. «Чемпионата») молодец, отыграл на ноль — это очень важно.



Над чем работали в четырёхдневную паузу? Сначала отдохнули. Затем был зал, поработали, переключились на атлетизм немножко. Потом была сложная тренировка, хорошие единоборства и подготовительная. Мне понравилось, как ребята провели все эти тренировки — с хорошими эмоциями, на хороших скоростях, с желанием, на атлетизме. Всё было здорово. Надо поддерживать этот кураж, настроение и играть ещё лучше.



Сейчас физически готовы практически все. Фёдор Малыхин подольше болел, семь дней. Были медицинские тесты, которые показали, что ребята не перетренированы, а наоборот, в хорошей физической форме. Так что я сегодня на собрании сказал: «Ребят, никаких минусов в здоровье у вас нет, давайте весь ваш потенциал использовать для того, чтобы выигрывать», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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