И. Воробьёв рассказал, за счёт чего «Металлург» перевернул ход матча с «Салаватом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым».
«Как и все встречи с «Салаватом», сегодня была очень плотная, хорошая игра плей-офф. У нас было много моментов во втором периоде, которые мы не реализовали. Хорошо, что в третьем периоде перевернули игру и забили свои голы. За счёт чего удалось перевернуть игру? За счёт реализации: штанг у нас было достаточно. Сказал ребятам, чтобы продолжали работу, и тогда шайба зайдёт. Так и получилось. Это больше психологический момент? Да, однозначно!
Почему сделали выбор в пользу Равиля Гусманова? В последнее время мы не так много забивали командой, которая играет атакой. В этом смысле хотели немножко усилиться. Равиль Гусманов был для нас оптимальным кандидатом», — сказал Воробьёв после матча.
- 16 января 2023
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