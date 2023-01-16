Никита Кучеров вошёл в число трёх звёзд недели в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Форвард «молний» в трёх встречах набрал 7 (3+4) очков, включая 5 (1+4) — в численном большинстве. Кучеров оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче с «Коламбус Блю Джекетс», выйля на второе место с момента дебюта в НХЛ (сезон-2013/2014) по количеству встреч с 4+ баллами.
Второй звездой недели стал левый крайний нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд. Форвард «красных крыльев» забил три гола и отдал четыре результативные передачи в трёх матчах. Кроме того, 20-летний нападающий набирал по три очка в двух встречах подряд — впервые в карьере.
Первой звездой недели признали голкипера «Сиэтл Кракен» Мартина Джонса. Вратарь помог своей команде одержать победы во всех трёх матчах. В среднем за встречу Джонс отражал 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 1,67. Кроме того, на его счету два шат-аута.
- 16 января 2023
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