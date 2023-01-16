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Евгения Кузнецова убрали из звена Овечкина перед матчем «Вашингтона» с «Айлендерс»

Евгения Кузнецова убрали из звена Овечкина перед матчем «Вашингтона» с «Айлендерс»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов покинул первое звено, сообщает журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Форварда, выступавшего в звене Александра Овечкина, переставили во вторую тройку атаки. Его место в звене с капитаном «столичных» и Конором Шири занял Дилан Строум. Нападающие Том Уилсон и Никлас Бекстрём были переведены в третье звено, а Ти Джей Оши и Энтони Манта — во второе, к Кузнецову.

Все звенья «Вашингтона»:

Овечкин — Строум — Шири;
Манта — Кузнецов — Оши;
Милано — Бекстрём — Уилсон;
Юханссон — Дауд — Хэтэуэй.

Густафссон — ван Римсдайк;
Орлов — Йенсен;
Ирвин — Фехервари.

Дополнительные игроки: Ларс Эллер, Николя Обе-Кюбель, Александр Алексеев.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «столичные» сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 17 января. Стартовое вбрасывание — в 3:30 мск.

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