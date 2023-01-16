В «Ванкувере» заявили, что начали переговоры о новом контракте с Андреем Кузьменко

Президент по хоккейным операциям «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд заявил, что клуб начал переговоры с российским нападающим Андреем Кузьменко. О словах специалиста сообщил журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Джим Рутерфорд добавил, что «Ванкувер» надеется сохранить российского нападающего, который в конце сезона может стать неограниченно свободным агентом.

Отметим, что в нынешнем сезоне 26-летний Кузьменко принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 17 шайб и отдал 21 результативную передачу, суммарно набрав 38 очков. Россиянин вышел на второе место в истории «Ванкувера» по количеству очков, набранных в дебютных 42 матчах.