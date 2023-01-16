Овечкин ответил на вопрос, думал ли он в юности, что станет легендой НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, ожидал ли он в юности, что сможет добиться таких успехов в Национальной хоккейной лиге. Капитан «столичных» проводит свой 18-й сезон в НХЛ.

«Думал ли в юности, что стану легендой и будущим членом Зала хоккейной славы? Нет (смеётся). Я всегда говорю: когда ты приходишь в НХЛ, то пытаешься забить, может, один гол. Или, знаешь, отыграть один хороший год. Но когда достигаешь таких вех — это что-то сумасшедшее», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Отметим, что в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 30 шайб и отдал 19 результативных передач. Сейчас отставание российского нападающего от Уэйна Гретцки составляет 84 гола. На счету Овечкина 810 шайб в карьере в НХЛ, а великий канадец забил 894 гола.