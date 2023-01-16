«Я тоже много чему удивляюсь». Билялетдинов — об удалениях в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после победы во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Казанцы с 37-й минуты уступали со счётом 0:1. За 66 секунд до конца третьего периода Дмитрий Кагарлицкий восстановил равенство в счёте. В овертайме никто не сумел отличиться, а в серии буллитов «Ак Барс» дважды забил и ни разу не пропустил. Решающую попытку реализовал Дмитрий Воронков.

«Сложная была игра для нас. Соперник очень здорово вёл оборону, нам постоянно приходилось её преодолевать. Не хватало остроты, мы очень мало бросали, особенно в первые два периода. В третьем немножко прибавили в агрессии, стали обострять, и период был неплохим. Победа нужная, я доволен ребятами, что смогли вытащить эту игру.



Леонид Тамбиев назвал свою команду противной? Постоянно преодолевать оборону на самом деле сложно. И прессинга особого не было от них — они выстраивались в нейтральной зоне, а мы там очень много ошибались при входе. В передачах мы ошибались, потому что они создавали плотность. Но нужно учиться играть против таких соперников.



Леонид Тамбиев сказал, что был удивлён большим количеством удалений у соперника? Я тоже многому удивляюсь, но давайте каждый будет удивляться своим вопросам. Конечно, есть вопросы по удалениям, и это не первая такая игра. Мы много говорим об этом. К сожалению, пока они происходят.



Впервые при мне отыгрались в концовке при игре «шесть на пять» — соскучился ли по таким эмоциям? Нет, хотелось бы выигрывать с хорошим счётом. Это сложно, в любом случае переживаешь. Просто надо иметь холодную голову, не поддаваться эмоциям. Это обычное явление в хоккее, оно просто бывает», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».