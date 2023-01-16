Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал агрессивное поведение Радулова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» ответил на вопрос об агрессивном поведении капитана команды Александра Радулова. Также наставник казанцев поделился мыслями о нападающем Илье Сафонове, играющем в четвёртом звене.

«Нет ли планов поменять сочетание первых двух игровых звеньев? Для чего? Чтобы освежить атаку? Мы подумаем.



Илья Сафонов сейчас играет в четвёртом звене? Давайте сразу — у нас нет четвёртого звена, он выполняет свою определённую роль.

Он выходит с партнёрами разрушительного плана, нет ли планов попробовать его в сочетании с более креативными игроками? Его не надо пробовать, он сыграет везде. Это дело времени.



В первом периоде у «Ак Барса» как будто было недостаточно скорости, хотя «Адмирал» всегда играет вторым номером? Мы всегда говорим о том, что должны хорошо начинать период. Но я ещё раз говорю — соперник не давал такой возможности. Мы много теряли шайбу при входе в зону, пытались забрасывать шайбу в зону, но не успевали цепляться за неё. Пока не всё так хорошо, как нам хотелось бы, но и соперник не позволял.



Александр Радулов часто попадает в кадр, когда что-то высказывает игрокам на скамейке? Может быть, некоторым кажется, что он бывает чрезмерно агрессивным. Но он старается помочь игрокам словами. Внешне это может выглядеть не очень, но на самом деле он мне очень помогает», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

Отметим, что во время одной из пауз в матче с «Адмиралом» камеры показали скамейку запасных казанцев, на которой Александр Радулов что-то очень активно высказывал защитнику Никите Лямкину.

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