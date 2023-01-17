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«Тампа» прервала восьмиматчевую победную серию «Сиэтла», Кучеров – без очков

«Тампа» прервала восьмиматчевую победную серию «Сиэтла», Кучеров – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречался с «Сиэтл Кракен». Матч состоялся в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершился победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Ник Пол, Брэндон Хагель и Виктор Хедман. Российские нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников не отметились результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв также не набрал очков. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 22 сейва.

Единственную шайбу за «Сиэтл» забросил Винс Данн.

Таким образом, «Сиэтл» прервал восьмиматчевую победную серию. «Тампа», в свою очередь, одержала четвёртую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2023, вторник. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Белльмар (Коул, Перри) – 18:43 (5x5)   0:2 Пол – 46:44 (5x5)   1:2 Данн (Ларссон) – 50:44 (5x5)   1:3 Хагель (Киллорн, Чернак) – 58:21 (en)   1:4 Хедман (Хагель, Стэмкос) – 59:16 (en)
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