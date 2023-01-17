Александр Овечкин сделал 650-ю голевую передачу за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче перерыв перед третьим периодом, хозяева ведут со счётом 3:2.

По ходу матча российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился результативной передачей. Он вместе с Маркусом Юханссоном ассистировал на гол Гарнету Хэтэуэю. Эта передача стала для Овечкина 650-й в заокеанской карьере.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов. В следующем матче «Вашингтон» на своей площадке примет «Миннесоту».