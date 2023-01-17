Победный гол Орлова в матче с «Айлендерс». Видео

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.



Основное время матча завершилось вничью, 3:3. В овертайме российский защитник Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой, чем принёс победу своему клубу.

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Напомним, к началу второго периода хозяева вели со счётом 3:0. Заброшенными шайбами в их составе отличились Себастьян Ахо, Мэтт Мартин, а также Хадсон Фэшинг. Однако в оставшееся до конца матча время «Кэпиталз» смогли сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. У гостей забивали Гарнет Хэтэуэй, Том Уилсон и Ти Джей Оши.

На счету Дмитрий Орлова три гола и 11 результативных передач в 30 матчах нынешнего сезона.