Победный гол Орлова в матче с «Айлендерс». Видео

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Основное время матча завершилось вничью, 3:3. В овертайме российский защитник Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой, чем принёс победу своему клубу.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, к началу второго периода хозяева вели со счётом 3:0. Заброшенными шайбами в их составе отличились Себастьян Ахо, Мэтт Мартин, а также Хадсон Фэшинг. Однако в оставшееся до конца матча время «Кэпиталз» смогли сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. У гостей забивали Гарнет Хэтэуэй, Том Уилсон и Ти Джей Оши.
На счету Дмитрий Орлова три гола и 11 результативных передач в 30 матчах нынешнего сезона.
- 17 января 2023
-
07:08
-
07:06
-
07:04
-
06:48
-
06:42
-
06:41
-
06:34
-
06:34
-
06:25
-
06:20
-
06:13
-
06:09
-
05:54
-
05:40
-
05:35
-
05:19
-
04:54
-
03:10
-
02:49
-
02:10
-
01:37
- 16 января 2023
-
23:42
-
23:34
-
23:18
-
23:02
-
22:55
-
22:38
-
22:13
-
22:02
-
21:55
-
21:26
-
21:18
-
20:59
-
20:32
-
20:16