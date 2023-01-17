Главный тренер «Айлендерс» — о решении судей по Овечкину: я был очень удивлён

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4 ОТ) прокомментировал инцидент, связанный с участием капитана столичной команды Александра Овечкина.
В одном из эпизодов российский нападающий применил мощный силовой приём против канадского форварда Жан-Габриэля Пажо. Арбитры отправились смотреть эпизод на предмет большого штрафа для российского форварда. Но в итоге капитан столичных не был наказан даже двумя минутами.
«Я был очень удивлён. Неправильная атака соперника, толчок на борт— да что бы там ни было, но он делал шаги. И мы определённо должны были играть в большинстве», — сказал Ламберт, намекая на то, что российский форвард сделал слишком много шагов перед выполнением своего силового приёма.
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