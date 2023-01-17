Орлов — о грубом силовом приёме Овечкина: это стало поворотным моментом? 100 процентов

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал жёсткий силовой приём одноклубника Александра Овечкина против канадского форварда Жана-Габриэля Пажо.

«Этот момент стал поворотным моментом? Да, конечно. 100 процентов. Я думаю, что такие моменты переворачивают игру, и мы начинаем играть более физически, получаем больше времени в атаке. Так что это, безусловно, переворачивает ход матча. Нам нужно стараться играть так каждый раз, потому что это наша сила. Я думаю, что мы хороши в форчеке и хороши в игре, где нужна физическая мощь», — приводит слова Орлова Washington Hockey Now.

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Напомним, в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.