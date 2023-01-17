«Сент-Луис» стал восьмой командой в истории НХЛ, одержавшей 2000+ побед

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для «Сент-Луиса» этот успех стал 2000-м в Национальной хоккейной лиге. «Блюзмены» стали восьмой командой в истории НХЛ, добравшейся до такой юбилейной отметки.

Больше всего побед в Национальной хоккейной лиге одержал «Монреаль Канадиенс», на счету «Хабс» их 3513. Второе место по этому показателю занимает «Бостон Брюинз» (3326), а тройку замыкает «Торонто Мэйпл Лифс» (3080). В восьмёрку команд, на счету которых 2000+ побед, помимо «Сент-Луиса», также входят «Детройт Ред Уингз» (3039), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2960), «Чикаго Блэкхоукс» (2851) и «Филадельфия Флайерз» (2122).