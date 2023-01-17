Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин упал сам и сбил одноклубника, выполняя силовой приём против защитника «Айлендерс»

Овечкин упал сам и сбил одноклубника, выполняя силовой приём против защитника «Айлендерс»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился не совсем удачным силовым приёмом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».

В середине второго периода россиянин побежал за ворота «островитян», чтобы побороться за шайбу. Овечкин попытался применить силовой приём против защитника Райана Пулока, однако лишь немного задел. Тем не менее сам россиянин рухнул на лёд. При этом форвард задел своего одноклубника Конора Шири, сбив того с ног.

ВИДЕО

Напомним, в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Новость по теме
Орлов — о грубом силовом приёме Овечкина: это стало поворотным моментом? 100 процентов
Новость по теме
Журналистка из США рассказала, сколько голов в сезоне забьёт Овечкин при нынешнем темпе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023