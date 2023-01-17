Защитник «Далласа» Райан Сутер побил клубный рекорд Сергея Зубова
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Защитник «Даллас Старз» Райан Сутер забил гол во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, эта шайба стала для опытного игрока первой в нынешнем сезоне и пятой после того, как он отпраздновал 37-летие. Таким образом, Сутер стал первым защитником в возрасте 37+ лет в истории «Далласа», забившим пять голов. Американский защитник побил рекорд Сергея Зубова и Лео Болвина (у обоих — по четыре шайбы после 37-летия).
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Даллас Старз». Матч состоялся в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончился победой гостей со счётом 4:1.
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