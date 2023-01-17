Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон установил рекорд НХЛ в XXI веке

Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз». Игрок «акул» довёл свой бомбардирский счёт до 58 (14+44) очков в 45 встречах сезона.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Карлссон стал первым защитником в НХЛ в XXI веке, кому удалось забить 14+ голов и отдать 44+ результативных передач в первых 45 матчах чемпионата. Кроме того, швед стал всего третьим игроком обороны в истории НХЛ, кому удалось добиться таких показателей. Двое других защитников — Пол Коффи (16+45 в сезоне-1988/1989, 22+50 в сезоне-1985/1986) и Бобби Орр (14+54 в сезоне-1969/1970, 19+55 в сезоне-1970/1971, 20+46 в сезоне-1971/1972, 21+55 в сезоне-1973/1974, 26+55 в сезоне-1974/1975).

Напомним, ранее подошёл к концу очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча, состоявшаяся в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр», завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3 – основное время, 4:3, 1:0 по буллитам).