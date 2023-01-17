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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал первый гол после травмы

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал первый гол после травмы
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал первый гол после возвращения после травмы. Форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс». Гол Уилсона стал вторым для «столичных» во встрече, сократив отставание до минимума — 2:3.

«Мы начали чувствовать себя более комфортно и просто не могли заставить игру пойти по сценарию предыдущего матча. Ники (Никлас Бекстрём, форвард «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») такой классный игрок, такой умный. Когда он получает шайбу, я просто стараюсь оставаться на месте, открываюсь и пытаюсь завершить атаку. Он вложил шайбу прямо мне в крюк, это важный гол», — приводит слова Уилсона Washington Post.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

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