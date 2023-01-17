Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал свой победный гол в овертайме

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал свой победный гол в овертайме матча с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Я смотрю, где ворота и где Сонни [Милано], но он вроде как был вне зоны. Поэтому я оказался против вратаря, и, знаете, просто попытался сделать правильное движение. Это сработало, и мы выиграли важный матч. Нам были нужны эти два очка — тем более против соперника из нашего дивизиона.
Что ж, это было не очень хорошее начало с нашей стороны, но я думаю, что во втором и в третьем периодах мы сыграли лучше. Именно поэтому мы вернулись в игру и одержали победу. Я думаю, все пошли ва-банк. Когда мы начинаем показывать физически сильную игру, это немного идёт нам на пользу», — приводит слова Орлова Washington Hockey Now.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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