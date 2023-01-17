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Овечкин подъехал к Пажо, против которого грубо сыграл. Хоккеисты улыбались во время беседы

Овечкин подъехал к Пажо, против которого грубо сыграл. Хоккеисты улыбались во время беседы
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подъехал к канадскому форварду «Нью-Йорк Айлендерс» Жану-Габриэлю Пажо после своего силового приёма. Хоккеист «островитян» после хита покинул лёд, однако по возвращении капитан «столичных» поговорил с ним.

«Алекс Овечкин улыбнулся и, казалось, хотел проверить, как себя чувствует/извиниться перед Пажо после его последней смены на льду.

Ови сильно, но точно „хитанул“ Пажо в начале периода, вынудив „островитянина“ ненадолго выйти из игры», — написал журналист Иан Оланд на своей странице в «Твиттере».

«Кажется, Пажо и Овечкин улыбались во время того, как они поговорили после того, как Пажо вернулся на лёд через время после сокрушительного удара Ови», — сообщила журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».

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