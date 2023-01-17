Овечкин подъехал к Пажо, против которого грубо сыграл. Хоккеисты улыбались во время беседы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подъехал к канадскому форварду «Нью-Йорк Айлендерс» Жану-Габриэлю Пажо после своего силового приёма. Хоккеист «островитян» после хита покинул лёд, однако по возвращении капитан «столичных» поговорил с ним.
«Алекс Овечкин улыбнулся и, казалось, хотел проверить, как себя чувствует/извиниться перед Пажо после его последней смены на льду.
Ови сильно, но точно „хитанул“ Пажо в начале периода, вынудив „островитянина“ ненадолго выйти из игры», — написал журналист Иан Оланд на своей странице в «Твиттере».
«Кажется, Пажо и Овечкин улыбались во время того, как они поговорили после того, как Пажо вернулся на лёд через время после сокрушительного удара Ови», — сообщила журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».
- 17 января 2023
-
13:33
-
13:18
-
12:55
-
12:36
-
12:15
-
11:58
-
11:36
-
11:16
-
10:57
-
10:33
-
10:15
-
09:54
-
09:32
-
09:18
-
08:57
-
08:35
-
07:35
-
07:08
-
07:06
-
07:04
-
06:48
-
06:42
-
06:41
-
06:34
-
06:34
-
06:25
-
06:20
-
06:13
-
06:09
-
05:54
-
05:40
-
05:35
-
05:19
-
04:54
-
03:10