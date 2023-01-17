Суд утвердил взыскание с экс-банкира более 1,7 млрд рублей в пользу Александра Радулова

Суд поддержал решение первой инстанции о взыскании более $ 25 млн с экс-бенефициара рухнувшего «Транснационального банка» Сергея Кононова в пользу нападающего «Ак Барса» Александра Радулова. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт.»

Девятый арбитражный апелляционный суд вчера, 16 января, отклонил жалобу бывшего банкира на решение арбитражного суда Москвы, оно было принято в сентябре 2022 года. После этого решение вступило в законную силу.

Отмечается, что с Кононова должно быть взыскано в пользу хоккеиста «Ак Барса» более $ 18 млн в качестве основного долга. Ещё более $ 2,6 млн — договорные проценты, плюс более $ 3,6 млн — за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма составит более $ 25 млн, по нынешнему курсу — более 1,7 млрд рублей.