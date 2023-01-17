Василевский уступает лишь Флёри по сезонам подряд с 20+ победами среди активных вратарей

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Вратарь помог молниям одержать победу.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, для Василевского этот успех стал 20-м в нынешнем сезоне. Российский вратарь уже в семи чемпионах подряд одерживает не менее 20 побед. Благодаря этому Василевский вышел на второе место среди действующих голкиперов по количеству сезонов подряд с 20+ победами. Россиянин сравнялся с Фредериком Андерсеном и Коннором Хеллебайком. Больше лишь у голкипера «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри (восемь сезонов).
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
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