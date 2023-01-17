Овечкин высказался об установлении логотипов «Офис Овечкина» на катках в Вашингтоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал идею, согласно которой в Вашингтоне на катках установят логотип «Офис Овечкина» в левом круге вбрасывания.
«Это великолепно. Я более чем уверен, что в раздевалке будет много шуток, но я приму это», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.
Отметим, что сейчас также выпускается специальный мерч, посвящённый погоне россиянина за рекордом великого нападающего Уэйна Гретцки. В число этих вещей входят кепки, футболки, шайбы. Акция носит название «Погоня Великой Восьмёрки».
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 30 шайб и отдал 19 результативных передач. Сейчас отставание российского нападающего от Уэйна Гретцки составляет 84 гола. На счету Овечкина 810 шайб в карьере в НХЛ, а великий канадец забил 894 гола.
- 17 января 2023
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