Главный тренер «Сибири» отметился рядом странных жестов во время матча с «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов во время встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» отметился рядом странных жестов.

Сначала наставник новосибирцев, находясь на скамейке запасных, встал в позу, будто бы держит клюшку. Затем, приподняв голову, Мартемьянов посмотрел в разные стороны. После этого главный тренер «Сибири» затрясся и развёл руками, на этом завершив свою сценку.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Сибири». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).