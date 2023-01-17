Главный тренер «Сибири» отметился рядом странных жестов во время матча с «Барысом»
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов во время встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» отметился рядом странных жестов.
Сначала наставник новосибирцев, находясь на скамейке запасных, встал в позу, будто бы держит клюшку. Затем, приподняв голову, Мартемьянов посмотрел в разные стороны. После этого главный тренер «Сибири» затрясся и развёл руками, на этом завершив свою сценку.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Сибири». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
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