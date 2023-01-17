Форвард «Динамо» Уил: нужно продолжать делать то, что мы делали в последних матчах

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о предстоящей игре с «Торпедо», которая начнётся сегодня, 17 января, в 19:00 мск.

«Четвёртая игра с «Торпедо» в сезоне? Очередная большая игра с командой, которая находится недалеко от нас в турнирной таблице. Нас ждёт то же самое, что и раньше. Вряд ли что-то изменится. Мы знаем, что мы можем и что должны делать, обычно это даёт нам хорошие шансы на победу. Но, как бы банально ни звучало, это спорт и это хоккей. Будем настраиваться только на победу.



«Торпедо» — возможный соперник по первому раунду плей-офф? Да, у нас есть пара команд, с кем мы боремся за хорошие места в плей-офф. Это захватывающе и придаёт дополнительный накал играм. Мы строим, мы готовимся каждый день к началу марта. Это долгий процесс, это долгий сезон. Если каждый день мы будем становиться лучше, то, кто бы нам ни попался, мы будем готовы.



Ключи к сегодняшней победе? Я думаю, что мы должны действовать так же, как два дня назад и как в Санкт-Петербурге. Мы провели две хорошие игры. Нужно продолжать делать то, что мы делаем на протяжении выездной серии, тогда у нас будут хорошие шансы на победу», — приводит слова Уила пресс-служба бело-голубых.

30-летний форвард в текущем сезоне провёл 46 матчей, в которых набрал 33 (11+22) очка.