СКА в январе сыграет в форме с нашивкой в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

СКА в январе будет проводить матчи Континентальной хоккейной лиги в форме с нашивкой в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщается в официальном телеграм-канале команды.
Фото: ХК СКА
Фото: ХК СКА
Питерские армейцы будут играть в форме с надписью «Ленинград», нашивка будет расположена на груди с левой стороны. Первым матчем, который команда проведёт в этой форме, станет игра с ЦСКА, которая начнётся сегодня, 17 января, в 19:30 мск. На нашивке изображены число 80 и разорванная линия. Надпись «Прорыв блокады» расположена на оливково-зелёной ленте, которая повторяет цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» — главной награды блокадников.
Блокада Ленинграда немецкими войсками и их союзниками, начавшаяся 8 сентября 1941 года, была прорвана 18 января 1943 года. 27 января 1944 года город был полностью освобождён от блокады.
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