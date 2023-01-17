СКА в январе сыграет в форме с нашивкой в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

СКА в январе будет проводить матчи Континентальной хоккейной лиги в форме с нашивкой в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сообщается в официальном телеграм-канале команды.

Фото: ХК СКА

Фото: ХК СКА

Питерские армейцы будут играть в форме с надписью «Ленинград», нашивка будет расположена на груди с левой стороны. Первым матчем, который команда проведёт в этой форме, станет игра с ЦСКА, которая начнётся сегодня, 17 января, в 19:30 мск. На нашивке изображены число 80 и разорванная линия. Надпись «Прорыв блокады» расположена на оливково-зелёной ленте, которая повторяет цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» — главной награды блокадников.

Блокада Ленинграда немецкими войсками и их союзниками, начавшаяся 8 сентября 1941 года, была прорвана 18 января 1943 года. 27 января 1944 года город был полностью освобождён от блокады.