«Не было никаких проблем». Михаил Кравец — о приходе в «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о приходе в омский клуб, а также об ответственности при работе в топ-клубе.

«В чём была проблема «Авангарда», когда пришёл в клуб? Да не было никаких проблем. Тренировки были на хорошем уровне, все старались, работали. Может быть, не хватало уверенности в своих силах из-за поражений. Нельзя сказать, что я изменил требования к ним. Первый вопрос, который я всем задавал: «Чем я могу помочь, чтобы ты снова смог играть на своём уровне?» Послушал ребят. Что-то стал пропускать, например, потери Володи Ткачёва — он должен идти в обводку, создавать моменты, играть «один в один». Тут всегда будут потери, без них не будет и моментов.

Давит ли ответственность, что впервые в карьере возглавляю топ-клуб? Ответственность всегда давит. В «Витязе» давило то, что надо попадать в плей-офф, как и в «Амуре». Если человек отработает 15 лет, может, на него уже такое не влияет. У меня была мечта поработать в клубе, где уровень игроков будет выше, чем в «Амуре» или в «Витязе», не в обиду тем ребятам — там тоже много талантливых и квалифицированных хоккеистов. Быть главным тренером в хоккее — моя жизнь, моя любимая профессия. И хочется в ней работать, а чтобы работать — нужно побеждать», — цитирует Кравца сайт КХЛ.

Омский клуб после 50 матчей набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В последней встрече «Авангард» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» – 3:0.