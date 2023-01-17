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Форвард «Авангарда» спел песню на скамейке запасных после забитого гола

Форвард «Авангарда» спел песню на скамейке запасных после забитого гола
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Вчера, 16 января, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

В начале первого периода Арсений Грицюк, реализовав численное преимущество с передачи Сергея Толчинского, вывел «ястребов» вперёд. После забитого гола 21-летний форвард на скамейке запасных спел песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Грицюк в текущем сезоне провёл 50 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «+3».

Омский клуб после 50 матчей набрал 64 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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